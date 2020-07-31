"С 16 лет в шахте": Кравчук заявил о возможном появлении в ТКГ первого премьера Украины

По словам Кравчука, участники делегации планируют собраться на днях.

Участником Трехсторонней контактной группы по Донбасса может стать первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг) Витольд Фокин.

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Об этом в эфире "Украина 24" сказал новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Отвечая на вопрос, какие новые фамилии могут появиться в делегации, Кравчук заявил:

"Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин, его знают в Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и кое-как люди, которые там живут ".

По словам Кравчука, участники делегации планируют собраться на днях.

"В понедельник в 15:00 будем собираться всей делегацией, поговорим, познакомимся, каждый выскажет свое мнение, что он видит, как он видит. Потому что Зеленский имеет одну цель - активное наступление по всем вопросам: политических, идеологических. Это означает, что мы не можем отставать, что мы заинтересованы, что мир должен быть не на словах, а на деле ", - отметил политик.

Напомним, накануне заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак написал письмо, в котором заявил о выходе из переговоров по Донбасса на уровне советников лидеров "нормандской четверки".

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