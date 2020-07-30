Зеленский официально назначил Кравчука главой делегации в ТКГ по Донбассу

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил первого президента Украины Леонида Кравчука председателем делегации Украины в Трехсторонней контактной группе относительно Донбасса.

Об этом говорится в обнародованном на сайте ОП указе №302/2020.

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«Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе КРАВЧУКА Леонида Макаровича — Президента Украины в 1991-1994 годах, определив его главой делегации; Вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Л.Кучму, освободив его от выполнения обязанностей главы делегации», – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 28 июля стало известно, что экс-президент Леонид Кучма решил прекратить участие в работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Нынешний глава государства Владимир Зеленский отметил, что он с уважением относится к решению Кучмы и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ.

29 июля президент сообщил, что на должность нового главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются кандидатуры действующего первого заместителя председателя украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, первого президента Украины Леонида Кравчука и еще нескольких человек.

Сегодня, 30 июля стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске.

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