Потерь среди украинских военных нет.

Сегодня российские оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

"С начала текущих суток, 21 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

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Недалеко от Марьинки враг провоцировал украинских военных выстрелами из стрелкового оружия, а затем произвел три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций зафиксирован возле Водяного.

"Военнослужащие Объединенных сил ответный огонь не открывали. Боевых потерь в результате вражеских выстрелов нет", - уточнили в штабе.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

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Автор: Антонина Доломанжи