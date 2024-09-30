По словам военного, Израиль заботится в первую очередь о безопасности своего собственного государства.

Главное, в чем Украине необходимо взять пример у Израиля, - однозначную, жесткую реакцию и отношение к решению проблем с врагами. Об этом в соцсети написал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

По его словам, "нельзя с беспредельщиками играть по правилам - тогда ты всегда проигрываешь":

"Израиль это прекрасно понимает, и действует соответственно. Им абсолютно плевать на чьи-то осуждения и беспокойство, потому что они заботятся в первую очередь о безопасности своего собственного государства. Поэтому уничтожают врагов любым способом".

При этом, по мнению военного, сравнивать войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке неуместно.

"Таких условий, таких масштабных боевых действий, как ведутся на нашей территории, там и близко нет", - утверждает Жорин.

Он также призывает украинское общество "проснуться", ведь "мы сейчас не в лучшем положении".

"Чтобы все это вывезти - надо действовать, а не ждать и мечтать. И что очень важно - перестать верить в сказки о мгновенной победе и мире, который кто-то за нас сделает", - отметил военный.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Израиль предупредил Вашингтон о подготовке наземной операции в Ливане. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что запланированная Израилем кампания будет меньше, чем последняя война против "Хезболлы" в 2006 году.

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