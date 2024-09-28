Некоторые СМИ подтверждают ликвидацию главы "Хезболлы" Хасана Насраллы, а другие - опровергают.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по центральному штабу группировки "Хезболла" в Бейруте, столице Ливана.

Новостное агентство Axios со ссылкой на израильский источник сообщило, что целью удара был лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла, и что израильские военные проверяют, не попал ли он под обстрел.

Израильский телеканал 12 и Sky News Arabia, ссылаясь на свои источники, сообщили, что в результате удара Насралла был убит. Источник, близкий к "Хезболле", сообщил агентству Reuters, что Насралла жив, в то время как иранское информационное агентство Tasnim также сообщило, что он в безопасности. Высокопоставленный иранский сотрудник службы безопасности сообщил агентству Reuters, что Тегеран проверяет его статус.

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Телевидение поддерживаемой Ираном "Хезболлы" al-Manar сообщило, что четыре здания были разрушены, и в результате многочисленных ударов было много жертв.

Прямая трансляция Al-Manar показала, как поисково-спасательные группы карабкаются по бетону и торчащему металлу, а корреспондент телеканала сообщил, что атака оставила несколько больших воронок и повредила множество близлежащих зданий.

Израильские военные заявили, что нанесли "точный удар" по штаб-квартире "Хезболлы", которая, по их словам, "укрыта под жилыми зданиями в самом сердце Дахие в Бейруте".

После масштабной атаки по Бейруту премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху досрочно завершил свой визит в Соединенные Штаты и немедленно вылетел обратно в Израиль, заявил его советник Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

Израиль нанес удар по контролируемому "Хезболлой" южному пригороду Бейрута, известному как Дахие, четыре раза за последнюю неделю, убив по меньшей мере трех старших военных командиров террористов.

"Но пятничная атака была гораздо более мощной: от многочисленных взрывов сотрясались окна по всему городу, что напомнило израильские авиаудары во время войны с "Хезболлой" в 2006 году. Это была самая мощная атака, осуществленная Израилем в Бейруте за почти год конфликта с "Хезболлой", - отмечают журналисты.

Источники в силах безопасности в Ливане сообщили, что атака была направлена ​​на район, где обычно базируются высшие должностные лица "Хезболлы".

Эскалация между Израилем и Хезболлой - последние новости

Израиль 20 сентября во время авиаудара по Бейруту ликвидировал одного из командиров "Хезболлы" и других высокопоставленных чиновников ливанского движения. В стране пообещали продолжать новую военную кампанию до тех пор, пока не будет обеспечена территория вокруг ливанской границы. Об этом сообщили израильские военные и источник в органах безопасности Ливана.

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