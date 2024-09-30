Администрация Байдена все еще обеспокоена возможностью того, что эта операция может перерасти в нечто более масштабное.

Израиль планирует провести ограниченную наземную операцию в Ливане. Она может начаться в ближайшее время, сообщил Вашингтону израильский чиновник.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на несколько источников. Отмечается, что запланированная Израилем кампания будет меньше, чем последняя война против "Хезболлы" в 2006 году.

Военные сосредоточатся на зачистке инфраструктуры боевиков вдоль границы, чтобы устранить угрозу израильским пограничным общинам, сказал американский чиновник на условиях анонимности. В понедельник израильские силы провели ограниченные рейды в Ливане, сообщил знакомый с операцией израильтянин.

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Американский чиновник, ссылаясь на обсуждения в администрации Байдена, состоявшиеся на выходных, заявил, что все выглядело так, будто Израиль планирует крупное наземное вторжение. Но план, похоже, был значительно уменьшен и сосредоточен на уничтожении туннелей "Хезболлы", пусковых установок ракет, хранилищ оружия и другой инфраструктуры. После должен состояться отвод войск обратно.

"Израиль имеет планы по ограниченной операции, которая будет неизбежной. Они согласовываются с американцами. Есть понимание, что они не собираются делать еще одну Газу", – сказал израильтянин, знакомый с операцией.

В то же время американский чиновник сказал, что израильтяне дали понять, что проведут ограниченные рейды в ряде деревень вдоль границы, о чем израильские военные объявили в понедельник утром. Стратегическая цель, по словам чиновника, состоит в том, чтобы убедиться, что "Хезболла" не сможет поддерживать свою способность атаковать израильские общины по ту сторону границы.

"Мы не ожидаем, что это будет похоже на 2006 год", – сказал собеседник издания.

Администрация Байдена все еще обеспокоена возможностью того, что то, что начинается как ограниченная во времени и географии операция, перерастет в нечто более масштабное и долгосрочное, сказал чиновник. В Вашингтоне обсуждают это беспокойство с израильтянами.

Операции Израиля в Ливане

28 сентября 2024 года, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации лидера ливанской группировки "Хезболла" Хасана Насралла. Он погиб в результате ударов по Бейруту (Ливан).

Впоследствии смерть своего многолетнего лидера Насраллы подтвердила и "Хезболла".

Ранее в Ливане два дня подряд взрывались сотни пейджеров и других устройств, принадлежавших членам "Хезболлы". В СМИ эту операцию также приписывали Израилю. Однако президент Израиля Исаак Герцог не признает причастность его страны к взрывам пейджеров и раций в Ливане.

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