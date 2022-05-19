Анна Маляр объяснила, каким образом определяется, сколько человек нужно для мобилизации ВСУ.

Все потребности в мобилизации формируются по динамике самой войны.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

"По процедуре, Верховный Главнокомандующий, то есть президент Украины, устанавливает, сколько лиц должны мобилизовать Вооруженные Силы Украины. Но эта цифра появляется не просто так. Это рассчитанные цифры Генерального штаба относительно потребности, необходимой для реализации оборонного замысла", - пояснила Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что если по состоянию на 24 февраля были одни задачи по обороне Украины, то сейчас война развивается уже по другому сценарию.

"Это конечно будут другие задачи. Но эта информация является предметом государственной тайны, чтобы не был понятен оборонный замысел страны и количество людей, которое будет подлежать мобилизации. Это также информация с ограниченным доступом", - акцентировала Маляр.

Замминистра обороны добавила, что сейчас динамика боевых действий в стране меняется практически ежедневно, поэтому в этой ситуации что-то прогнозировать непрофессионально.

Как сообщал УНИАН, 18 мая президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить срок военного положения в Украине на 90 суток.

Глава государства предложил нардепам 25 мая продлить срок действия военного положения на 90 суток. Предложение мотивировано продолжением широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Ранее Рада продлевала действие военного положения на 30 дней.

24 февраля Зеленский своим указом ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения России в Украину. После этого парламент несколько раз по инициативе президента продлевал срок действия военного положения - сейчас в Украине до 25 мая продолжается это состояние.

Во время военного положения в стране допускается особый режим въезда и выезда, ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Устанавливается комендантский час.

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