Появились детали предложения президента о продлении действия военного положения.

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить срок военного положения в Украине на 90 суток.

Об этом говорится на Официальном портале парламента.

Глава государства предложил нардепам 25 мая продлить срок действия военного положения на 90 суток. Предложение мотивировано продолжением широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Ранее Рада продлевала действие военного положения на 30 дней.

24 февраля Зеленский своим указом ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения России в Украину. После этого парламент несколько раз по инициативе президента продлевал срок действия военного положения - сейчас в Украине до 25 мая продолжается это состояние.

Во время военного положения в стране допускается особый режим въезда и выезда, ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Устанавливается комендантский час.

Также на период военного положения возможен запрет деятельности определенных политических партий или общественных объединений, которые ведут работу против независимости Украины.

Вместе с тем в стране будет продолжена мобилизация мужчин для службы в Вооруженных силах Украины. Однако она будет иметь выборочный характер, ведь, по словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, наша армия укомплектована на 100% в аспекте личного состава.

Вас также могут заинтересовать новости: