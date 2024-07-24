Война должна быть делом всей страны, а не только военных, - депутат

В частности, общество должно сплотиться и вместе давать отпор врагу.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко убежден в том, что надо, чтобы война за выживание Украины была делом всей страны, а не только военных на фронте. Об этом он сказал в интервью на Radio NV.

В частности, сначала Костенко прокомментировал наблюдения заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина о том, что в украинском обществе стали достаточно спокойно воспринимать потерю населенных пунктов.

"Это субъективная точка зрения... Я скажу, что в целом мы должны смотреть не только на населенные пункты. Возможно, он и имел это в виду, и что у нас, в целом, как-то спокойнее стали относиться к ведению боевых действий. И такое впечатление у меня лично, что ведение боевых действий - это выглядит сейчас таким образом, что это дело тех, кто ведет эти боевые действия, а не всей страны. И поэтому, если мы раньше говорили, что сейчас ведем отечественную войну всего украинского народа, то это должно выглядеть так", - сказал Костенко.

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Также он считает, что внутри страны надо все делать, чтобы не терять населенные пункты.

"А возвращать их, конечно, придется военным непосредственно, а гражданским, тем, кто привлечен к помощи, к работе в ОПК, к энергетическому комплексу... придется помогать. Только так мы сможем эту войну выиграть", - подчеркнул Костенко.

Также он высказал мнение, что надо делать, чтобы не было большого разрыва между тем, что происходит в тылу, и тем, что происходит на фронте.

"Это, в первую очередь, дело государства, дело политического руководства - делать так, и сочетать, в том числе, с помощью информационной политики", - отметил Костенко.

По его словам, проблема заключается в том, что многие из гражданских ждали, что война вот-вот закончится украинской победой, когда были ожидания, что контрнаступление будет удачным и контрнаступление будет равняться победе.

"Потом все поняли, что на войне бывает так, что контрнаступления неудачные, хотя, мы и военные об этом говорили, чтобы такими большими не были ожидания. Сейчас нужно сплачивать общество, и говорить: сплоченное общество - это залог того, что враг не будет наращивать свои силы, когда будет видеть, что общество может отмобилизоваться, когда общество может сплотиться и общество может дать отпор не только одной там сотой частью своих воинов, а все вместе сплоченно, работая на одно направление", - отметил Костенко.

По его мнению, пока украинское общество этого не продемонстрировало, поэтому, Россия наращивает свои войска и пытается все больше давить.

Также секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметил, что Залужный в своей статье отметил, что "враг использует автократию и слабость демократии".

"Мы сейчас показываем эту слабость демократии в плане этой сплоченности, что каждый высказывает свое мнение и видение на войну... Сейчас вопрос в том, как не потеряв демократию, противостоять Российской Федерации, потому что мы видим, что РФ ресурсная и сейчас использует все наши слабости для того, чтобы продвигаться на нашей территории", - добавил Костенко.

Война в Украине - предостережение Жорина

Как сообщал УНИАН, майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что его начинает немного пугать то, что общество стало достаточно спокойно воспринимать потерю населенных пунктов. По его убеждению, это происходит не в последнюю очередь из-за ракурса медийного освещения.

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