По его словам, россияне хоть и несут огромные потери, но понемногу продвигаются.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что его начинает немного пугать то, что общество стало достаточно спокойно воспринимать потерю населенных пунктов.

По его убеждению, это происходит не в последнюю очередь из-за ракурса медийного освещения.

"Если еще год назад потерю даже самого маленького населенного пункта воспринимали, как проблему, на которой нужно сфокусировать внимание, то сегодня это как-то очень все обыденно. Ну потеряли военные где-то на Востоке какое-то село, военные и вернут", - написал он.

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По его словам, россияне хоть и несут огромные потери, но понемногу продвигаются.

"И это дело не только военных, а абсолютно всего общества и всей страны. Все украинцы должны мобилизоваться, сплотиться. Зато ситуация на фронте все сложнее, а вот общество все более поляризуется: есть те, кто включен в борьбу и те, кто считает, что это уже не их дело. Так могу заверить - даже те, кто от этой борьбы далек, почувствуют последствия от прихода рашки наравне со всеми", - считает военный.

Он убежден, что если мы не хотим слышать новости о потерях наших территорий, должны как страна проснуться.

"Найти место в этой войне и мобилизовать свои возможности: сейчас чтобы удержать фронт, а в дальнейшем чтобы вернуть свое", - добавил он.

Война в Украине - последние новости

В Запорожской области возросло количество российских оккупантов, но формирования наступательной группировки нет. Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Он отметил, что сейчас в Запорожской области происходит позиционное противостояние, потому что россияне просто не имеют возможности проводить активные наступательные действия на нескольких направлениях одновременно, в частности, в Донецкой и Харьковской областях.

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