На востоке фронт пылает сразу на многих участках, враг атакует украинские позиции и обстреливает города и села.

Российские оккупанты продолжают попытки штурмовать украинские позиции на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка, Невское, Червонопоповка, Дубрава, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Спорный, Белогоровка, Васюкивка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клещеевка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Захватчики обстреляли районы населенных пунктов Клюсы и Елино Черниговской области; Муравейня, Екатериновка, Волковка, Александровка и Волфине - Сумской и Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Зеленый, Нескучное, Терновая, Огурцовое, Старица, Волчанск и Бударки на Харьковщине.

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На Купянском направлении, как сообщили в Генштабе, враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Песчаное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Новоегоровка, Невское и Дубрава на Луганщине и Терны и Серебрянка Донецкой области. На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Верхнекаменское, Спорный, Белогоровка, Веселое, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Предтечине, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк на Донбассе.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Северное, Авдеевка, Первомайское, Невельське, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Новопавловском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Великая Новоселка и нескучное Донецкой области.

"На Запорожском направлении обстреляны более 20 населенных пунктов, в частности, Времевка на Донетчине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области. На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Берислав, Антоновка и Херсон, а также Дмитровка на Николаевщине", – значится сводке Генштаба ВСУ.

Война в Украине - текущая ситуация

Институт изучения войны предупредил, что Россия, вероятно, намерена рассредоточить украинские силы, отвлечь их от критических направлений наступления и зажать в северо-восточных пограничных районах. В то же время российское вторжение из Беларуси остается крайне маловероятным, считают аналитики.

В ночь на 2 февраля оккупанты ударили по Краматорску Донецкой области ракетой "Искандер-К". В результате удара повреждены по меньшей мере 8 многоквартирных домов, один из них полностью разрушен. По предварительным данным, погибли трое мирных людей, еще 20 получили ранения.

По словам Владимира Зеленского на восточном фронте ситуация становится все жестче. Фиксируется увеличение наступательных действий оккупантов.

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