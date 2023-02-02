Обстреляны Славянск, Краматорск и Дружковка.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли многочисленные ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области.

"За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных, 4 из которых по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области, а также 4 авиационных удара. Совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня", - говорится в утреннем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что от вражеских ударов погибли мирные люди, а угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

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Также значится, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 районы сосредоточения живой силы противника и склад горюче-смазочных материалов.

Удар по Краматорску в ночь на 2 февраля

В ночь на 2 февраля российские захватнические войска ударили по Краматорску Донецкой области ракетой "Искандер-К". Российские захватчики попали ракетой по жилому дому. В результате атаки разрушен полностью один подъезд, остальные два подъезда уцелели, но получили повреждения.

По меньшей мере два человека погибли в результате атаки, восемь ранены (из них двое – в тяжелом состоянии).

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