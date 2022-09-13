Служат они в разных воинских частях далеко друг от друга.

Украинский военный с позывным "Гуцул" вместе с сыном бьет российских оккупантов на передовой. Воин самостоятельно вырастил двух сыновей. А сейчас с одним из них защищает Украину от российских захватчиков.

Как рассказали в Минобороны Украины, до широкомасштабной войны РФ против Украины дети работали на престижных работах. Однако младший Олег решил пойти в ВСУ и защищать Родину. И сейчас "Гуцул" с сыном вместе защищают украинскую землю от российского оккупанта.

Служат они в разных воинских частях далеко друг от друга.

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"У нас обоих нет возможности часто общаться, ведь мы служим в разных воинских частях и довольно далеко друг от друга. Однако мое отцовское сердце всегда рядом с ним. Олег служит в десантно-штурмовой бригаде и уже изрядно дает взбучку россиянам, уничтожил много вражеской техники. На счету подразделения, где служит сын, более 40 единиц уничтоженной техники", − рассказывает отец.

Само же подразделение "Гуцула" воюет на Запорожском направлении. Недавно воины отминусовали "самоходки", мобильный минометный расчет и несколько наблюдательных пунктов противника.

"Часто к рашистам не доезжают автомобили с провизией и боекомплектом, ведь украинские защитники мастерски их превращают в металлолом", − добавляет "Гуцул".

Воин уверяет, что будет на передовой, пока не выгонит последнего оккупанта из Украины.

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