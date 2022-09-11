Из соображений безопасности населенные пункты пока не называются, чтобы не вызвать излишнее внимание врага.

На южном направлении ситуация динамично развивается, есть продвижение и есть территории, которые уже освобождены.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос об оперативной ситуации и успехи ВСУ на юге Украины.

"Действительно ситуация динамично развивается и, в том числе на южном направлении. У нас есть продвижение, есть территории, которые уже освобождены. Но мы не называем населенные пункты для того, чтобы воздержаться от излишнего внимания врага", - акцентировала Гуменюк.

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Она заметила, что враг усиливает атаки на том направлении, где нет успеха на суше.

"Уже сегодняшняя ночь и первая половина дня очень ярко продемонстрировали, что он (враг - УНИАН) усиливает атаки на том направлении, где нет успеха на суше. В частности, сегодня Николаевская область получила очень мощные ракетные удары, и Никопольский район обстрелян с помощью реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии. И те ракетные попадания, которые были по Березнеговатской громаде и Вознесенску, достаточно красноречивы, поскольку это сельскохозяйственные угодья и, в частности, зернохранилища", - подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что враг продолжает применять ракетные обстрелы территорий Украины с целью психологического давления на украинских защитников.

"К сожалению, и на Никопольщине, и на Николаевщине есть пострадавшие, в Николаеве, в том числе, разрушен жилой дом. Это достаточно мощный такой знак, намек (врага - УНИАН) на то, "что мы еще имеем силу, мы еще имеем чем отомстить". Несмотря на то, что моральный дух подразделений на передовой непосредственно, вражеского войска, слишком низок и действительно им трудно своих побудить для каких-то действий... Поэтому были применены вот эти ракетные удары как давление, психологическое давление и на наше войско, и какая-то вялая мотивация своих", - отметила Гуменюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, ночью оккупанты накрыли "Градами" Никополь, три человека получили ранения. В город прилетело более 35 вражеских снарядов.

По данным Офиса генпрокурора, в результате ночного удара оккупантов в Днепре и Никополе разрушен ряд объектов, ранены 4 человека.

Кроме того, сегодня, 11 сентября, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ночью Николаев подвергся мощным обстрелам: ранены девять человек, повреждены жилые дома.

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