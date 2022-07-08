Данные о пострадавших в результате ракетного удара не изменились - погиб 1 человек и 6 человек получили ранения.

Сегодняшний обстрел по центру Краматорска был осуществлен ракетой типа "Искандер".

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона.

"По состоянию на сейчас 1 человек погиб, 6 человек получили ранения. Это был удар по центру города. Сначала до полета и удара было похоже на авиационную бомбу, но сейчас эксперты буквально полтора часа назад сообщили, что это ракета типа "Искандер", - проинформировал Кириленко.

Он добавил, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказана.

"Человек, который погиб, находился во дворе, внутри между домами, именно там, куда попала ракета", - сказал Кириленко.

Глава Донецкой ОВА отметил, что обстрелы сегодня также происходили в Славянске и по всей линии фронта и в очередной раз призвал всех мирных жителей эвакуироваться.

"В Авдеевке 2 человека погибли. Авдеевка одна из самых горячих точек, которая страдает от обстрелов. Так же Марьинка, Красногоровка, Торецк, Бахмут. Враг бьет по всей гражданской инфраструктуре", - подчеркнул Кириленко.

Кроме того глава Донецкой ОВА отметил, что сегодня состоялось совещание по подготовке области к отопительному сезону, где речь шла об условиях, при которых его возможно будет провести, чтобы жители области не пострадали от переохлаждения.

"Исключительно с минимальным количеством жителей области именно в осенне-зимний период - только так. Потому что существует угроза того, что даже при переходе на альтернативные источники сами электросети не выдержат напряжения и нагрузки, которое будет нанесено электроприборами. Каждому мэру города мной поставлена задача, чтобы людей до наступления отопительного сезона и даже перед ним, максимально эвакуировать", - проинформировал Кириленко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, по центральной части Краматорска оккупанты нанесли авиаракетный удар. От удара пострадали шесть зданий, в том числе гостиница и жилая многоэтажка. Предварительно сообщалось о 1 погибшем человеке и 6 раненых.

Вас также могут заинтересовать новости: