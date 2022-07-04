В результате масштабного обстрела городов Славянск и Краматорск Донецкой области, осуществленного российскими оккупантами из реактивных систем залпового огня, в частности, погибла семья с ребенком.
Мишенями противника стали жилые дома, гаражный кооператив, фильтрационная станция и садовое товарищество, сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
По его данным, противник обстрелял города запрещенными кассетными боеприпасами. Начато производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
"Среди погибших есть семья с 12-летним ребенком. В перечне мишеней - жилые дома, садовое общество, фильтровальная станция, гаражный кооператив… То есть снова только гражданские объекты, по которым оккупанты выпустили кассетные боеприпасы…", - рассказал руководитель спецслужбы.
Ранее сообщалось, что противники обстреляли Краматорск и Славянск 3 июля. В результате обстрела Славянска погибли шесть человек, в том числе один ребенок, а ранения получили 19 человек. В Краматорске была ранена женщина.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Канцлер Германии едко ответил на критику из-за неинтенсивного направления вооружения Украине
- На Николаевщине ВСУ "накрыли" два вражеских склада боеприпасов
- Уничтожены самоходки, гаубица и 47 оккупантов: названы новые потери России в Украине