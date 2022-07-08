Первым переломным моментом Мартыненко называет изгнание оккупантов с севера Украины.

Новый переломный момент в войне с Россией наступит ближе к осени, первый случился после изгнания оккупантов с территории северных областей Украины.

Такое мнение озвучил военный эксперт Владимир Мартыненко, передает "Сегодня".

"Переломный момент начался тогда, когда оккупанты начали отступать от Киевской, Черниговской, Сумской областей. Сейчас есть второй переломный момент - это поставка высокоточного вооружения, которое способно уничтожать противника на дальних дистанциях. Это вооружение планируется поставить нам в августе", - говорит эксперт.

Он также уточнил, что информация о поставках нового оружия для ВСУ публикуется уже тогда, когда оно активно используется на фронте. К августу, прогнозирует Мартыненко, врагу грозят разрушительные удары со стороны украинских защитников.

По словам эксперта, на Донбассе сейчас хватает украинских сил для обороны Славянска, Краматорска и Бахмута - рубежи на этих участках выстраивались давно.

"Оружия не может быть достаточно, оружия никогда не бывает достаточно, оно нужно еще и еще. То оружие, которое там есть, способно наносить огромный ущерб противнику. Насколько эффективно это будет происходить и сколько этого вооружения там - это закрытая информация, говорить об этом мы будем по результатам уничтожения противника. Это произойдет достаточно скоро, так как оккупанты пытаются продвигаться в сторону Бахмута, Славянска, Краматорска, Сумского направления, у них слабо что получается", - поясняет Мартыненко.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты проводят ротацию и пытаются отправить на фронт немотивированные подразделения.