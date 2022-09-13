Сотрудники ФСБ и командиры ряда воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников из оккупированного полуострова.

Успешные действия защитников Украины вынуждают так называемую "власть" временно оккупированного Крыма и юга страны срочно переселять свои семьи на территорию России.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры ряда воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова", - говорится в сообщении.

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В то же время, как отмечается, оккупанты запретили заключение сделок по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по Крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях защитников Украины.

Наступление ВСУ: что известно

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

А вот украинское контрнаступление в Харьковской области оказалось для россиян неприятной неожиданностью. В Пентагоне отметили, что воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили изюм и Купянск.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители продолжают находить застенки и замученных россиянами граждан.

Ранее в Институте изучения войны констатировали, что контрнаступление ВСУ переломило ход войны, но боевые действия затянутся до 2023 года - после стабилизации линии фронта защитникам придется начинать новые атаки.

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