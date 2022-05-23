Вскоре будет подписано соглашение между Украиной и немецкой военной промышленностью.

К концу лета 2022 года в Украину поступят еще 30 немецких зениток Gepard.

Об этом пишет Spiegel.

После объявленного ранее решения передать 15 установок Gepard к середине июля, остальное должно быть доставлено промышленностью до конца августа, заявил в понедельник в Берлине представитель Министерства обороны Германии.

Вскоре будет подписано соглашение между Украиной и немецкой военной промышленностью. В Бундесвере отметили, что украинских военных возьмут на обучение и предоставят тренировочные полигоны.

Ранее УНИАН делали обзор Gepard.

Военная помощь от Германии: главное

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал позицию правительства Германии относительно войны России против Украины. Германия "слишком колеблется, чтобы поставить тяжелое вооружение и ввести санкции", считает он.

Германия решила передать Украине летальное оружие, а также деньги на закупку необходимого, артиллерийские боеприпасы и средства перехвата.

УНИАН детализировали список от Олафа Шольца.

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