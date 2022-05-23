Оккупанты не способны долго удерживать захваченные территории, считает военный эксперт.

Нехватка ресурсов усложнила реализацию захватнических планов России в Украине. Война закончится отступлением и бегством российских оккупантов.

Такое мнение высказал военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает 24 канал.

По его словам, войска РФ и дальше будут пытаться захватывать новые территории, только неизвестно, что они с ними будут делать, как удерживать в связи с нехваткой ресурсов.

"Сегодня их план максимум – это выйти к границам Луганской и Донецкой областей. Они не могут удерживать эту территорию долгое время. У них не хватает ресурсов", – уверен Коваленко.

Эксперт считает, что именно из-за нехватки ресурсов российские войска не могут идти в наступление еще дальше и дальше, в итоге подобные действия завершатся их отступлением и бегством.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему масштабного контрнаступления ВСУ не будет:

"Это не отвечает стратегии и тактике, которую используют Вооруженные силы Украины против российских оккупантов".

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