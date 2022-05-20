Кроме самих установок, Украина еще получит боеприпасы к ним.

В июле Украина получит первые 15 зенитных самоходных установок Gepard от Германии.

Об этом стало известно по результатам разговора министра обороны Германии Кристин Ламбрехт и ее украинского коллеги Алексея Резникова, сообщает Spiegel.

Пакет также включает в себя учебную поддержку со стороны Бундесвера, предоставление почти 60 тыс. боеприпасов и доставку 15 машин летом.

"Сегодня я разговаривала со своим украинским коллегой Резниковым, и он еще раз четко подтвердил, что Украина хочет скорейшей доставки из Германии зенитных танков Gepard, включая имеющиеся 59 тыс. боеприпасов", - сказала Ламбрехт после разговора по видеосвязи с Резниковым.

"Gepard является эффективным оружием, которое также оказывает значительный сдерживающий эффект - например, для защиты критической инфраструктуры", - сказала Ламбрехт.

"Сейчас мы работаем вместе, чтобы гарантировать, что первые 15 Gepard будут готовы к действиям со средины июля с полностью обученными экипажами", - уточнила она.

Как сообщал УНИАН, 12 мая стало известно, что процесс передачи Украине обещанного Германией вооружения затягивается из-за недоразумения между правительствами стран. Речь шла о зенитных самоходных установках Gepard. Тогда точная дата поствок Gepard Украине не называлась.

Вас также могут заинтересовать новости: