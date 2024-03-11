На примере одного из военкоматов в командовании объяснили, какой боевой путь проходят работники ТЦК.

В Оперативном командовании Запад развенчали распространенный миф о том, что "в ТЦК служат по знакомству, за деньги или родственники генералов".

Свою историю о службе в ТЦК рассказал воин Владимир Малицкий из Херсонской области. После оккупации дома мужчине удалось выбраться оттуда. Он добрался до Черновцов и пришел в ТЦК добровольцем.

После учебного центра Владимир попал на службу в 14-й омбр имени князя Романа Великого. Во время выполнения боевых задач воин получил два ранения. После этого его перевели на службу в Черновицкий ТЦК.

"Первое ранение было в Балаклейском районе Харьковской области, второе - Бахмутский район, Берестово. Контузии, седалищный нерв повредило. На фронт добровольцем сам пришел, точнее приехал с оккупированной территории Херсона, чтобы воевать", - рассказал воин.

"Большинство военнослужащих ТЦК с боевым опытом и имеют ранения. История Владимира - это не исключение, а правило. Проверяйте информацию. И не ведитесь на вражескую пропаганду!" - призвали в ОК Запад.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, повестка - это прежде всего вызов в ТЦК для уточнения данных о человеке, а не "дорога на ноль". Ее основная цель заключается в том, чтобы люди пришли и обновили свою личную информацию. Ранее в ТЦК развенчали один из топ-мифов о мобилизации.

Председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что сейчас в Украине готовы идти воевать около 2,5 млн мужчин. В частности, онлайн было опрошено 400 мужчин, из них 48% сказали, что не готовы идти в армию, почти 35% - наоборот, готовы, а 17% респондентов затруднились ответить.

Представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин пояснил, что гражданину, который не прибыл по боевой повестке, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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