Ключевую роль сыграло два фактора, один из которых должен стать предметом широкого расследования.

Российским войскам удалось быстро захватили Херсон в начале полномасштабного вторжения через снятие минных полей. Ответственного за этот приказ необходимо установить и наказать.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Важную роль в оккупации Херсона и части области сыграло и численное преимущество российских оккупантов - их было гораздо больше, чем украинских защитников.

"Там была у нас артиллерийская бригада и механизированная бригада. Они дали бой, но силы противника были гораздо больше. Я думаю, что фактор внезапности и фактор массированности огневого удара сыграл свою роль", – сказал Жданов.

По данным эксперта, на Херсонщине точно были минные поля. Однако на время полномасштабного вторжения их убрали. По его убеждению, этот процесс необходимо расследовать.

"Что касается инженерных и минно-взрывных барьеров, думаю, что здесь надо проводить расследование, причем вполне возможно, что даже на уровне парламентской комиссии. Почему и кто дал команду на снятие всех этих инженерных и минно-взрывных заграждений", – добавил он.

Ранее Жданов прогнозировал, что война с Россией может затянуться до зимы, в таком случае существует риск замораживания конфликта. На сегодня это один из пессимистических вариантов.

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