Военный эксперт не исключил, что активная фаза боев может продолжиться в 2023 году.

Война с Россией может затянуться до зимы, в таком случае существует риск замораживания конфликта. На сегодня это один из пессимистических вариантов.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В случае приостановки активной фазы боевых действий зимой РФ может накопить больше сил и средств на захваченных территориях.

"К сожалению, так и может быть. Один из вариантов. Мы не можем его исключить", - сказал Жданов.

По его словам война может "плавно перетечь" в 2023 год.

"Военная кампания в начале зимы и весны может переходить в позиционный характер. А зимой, когда почва замерзает, проблем с ведением военной кампании нет. Есть трудности в плане низких температур и снежного покрова, но в любом случае зимняя кампания может продолжаться", - говорит эксперт.

Он добавил, что ориентироваться в сроках окончания активной фазы войны можно будет после получения первой партии оружия в рамках ленд-лиза.

"Это даст нам понимание того, что мы сможем с этим оружием, и каковы наши шансы на более-менее оптимистичный прогноз по окончанию войны. Давайте подождем пару недель и уже будем говорить о том, что нас ожидает в ближайшие полгода", - резюмировал он.

Ранее замглавы военной разведки Вадим Скибицкий заявил, что Украина сейчас полагается на западное вооружение, но боеприпасов осталось мало. По его словам, теперь все зависит от того, что Украине предоставит Запад.