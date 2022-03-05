Журналист-расследователь издания подчеркнул, что, к сожалению, эта информация не означает окончание войны.

Журналист-расследователь интернет-издания Bellingcat Христо Грозев уверен, что Россия исчерпала практически все свои военные ресурсы во время вторжения в Украину.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Свое заявление он опубликовал в ответ на информацию белорусского СМИ Nexta.

"Журналист Bellingcat Христо Грозев говорит, что у России есть ресурсы для войны до воскресенья, после чего они рухнут. Также на следующей неделе России грозят санкции, масштабов которых "мы еще не видели", и коснутся они и Путина", - говорится в сообщении белорусского аккаунта.

Расследователь чуть позже отреагировал на этот твит и подчеркнул, что, к сожалению, эта информация не означает окончание войны.

"Просто хотел уточнить твит ниже, чтобы он не читался как предсказание конца войны. (К сожалению, это не так). Мой комментарий по ресурсам касался существующих запасов/поставок в Украине. Больше может быть поставлено и будет поставлено, но это логистический кошмар. О санкциях... они действительно хороши", - написал Грозев.

Напомним, главы МИД G7 обещают продолжить санкционную политику против РФ.

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