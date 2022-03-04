Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) обещают продолжить санкционную политику против Российской Федерации.
Об этом говорится в их заявлении, размещенном на сайте Европейской службы внешнего действия.
"Вопиющее нарушение Россией фундаментальных принципов международного мира и безопасности и нарушение международного права не осталось без ответа. Мы применили несколько раундов далеко идущих экономических и финансовых санкций. Мы продолжим вводить дальнейшие серьезные санкции в ответ на российскую агрессию, начатую благодаря режиму Лукашенко в Беларуси", - отмечается в заявлении.
"Мы хотим четко заявить российскому и белорусскому народам, что суровые санкции, примененные против России и Беларуси, являются следствием и четкой реакцией на неспровоцированную и неоправданную войну президента Путина против Украины. Президент Путин и его правительство и сторонники, и режим Лукашенко несут полную ответственность за экономические и социальные последствия от этих санкций", - сказано в заявлении.
Война против Украины:
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