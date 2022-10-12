Сколько именно ракет Украина получит от Нидерландов, неизвестно.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время встречи НАТО в Брюсселе в среду, 12 октября, объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 миллионов евро для усиления защиты неба.

Об этом пишет De Telegraaf.

Нидерланды обычно не раскрывают информацию о предоставлении военной помощи для Украины. Однако на этот раз правительство страны решило сделать исключение, чтобы показать, что последние массированные ракетные обстрелы украинских городов со стороны России не останутся без ответа.

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"Единственный результат, которого достигнет Путин – это то, что мы будем поставлять еще больше из-за такого рода атак", - подчеркнула Оллонгрен.

Министр обороны не отметила, сколько именно ракет получит Киев. Ожидается, что они будут использоваться в зенитных установках, которые будут предоставлены Украине другими государствами.

Нидерланды также рассматривают возможность безвозмездной передачи Украине оборудования, которое украинская армия сможет использовать зимой. В то же время Оллонгрен не стала брать на себя обязательства по поставкам в Украину большего количества бронированных гаубиц.

"Мы всегда должны смотреть, какие бронированные гаубицы мы можем сейчас поставить, а какие нам нужны для собственной готовности и учений. Мы всегда ищем баланс", – резюмировала она.

Ракетный удар по Украине: какую помощь обещают партнеры

После массированных обстрелов Россией украинских городов 10–11 октября страны Запада пообещали усилить военную поддержку Украины.

В Белом доме решили ускорить поставки в Украину современных систем противовоздушной обороны NASAMS. Президент США Джо Байден также выразил осуждение ракетных ударов России по территории Украины, в том числе по Киеву, и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны.

Европейский инвестиционный банк перечислил Украине дополнительные 550 млн евро на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержание стабильности украинской электросети.

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