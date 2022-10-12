США уже предоставили помощь Украине в области безопасности на сумму более 16,8 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты решили ускорить поставку в Украину современных систем противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом заявил во вторник официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби после разрушительного ракетного обстрела России, сообщает Reuters.

Так, Соединенные Штаты одобрили отправку Украине в общей сложности восьми NASAMS, два из которых должны быть доставлены в ближайшее время, а еще шесть будут отправлены в течение более длительного периода времени.

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"Мы, безусловно, заинтересованы в ускорении доставки NASAMS в Украину, как только сможем", - сказал Кирби во время брифинга для журналистов.

Помощь США для Украины: детали

Соединенные Штаты предоставили помощь в области безопасности на сумму более 16,8 миллиарда долларов с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину и наложила на Москву широкий спектр экономических санкций в связи с ее действиями на Украине.

Президент США Джо Байден также выразил осуждение ракетных ударов России по территории Украины, в том числе по Киеву, и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, говорится в заявлении Белого дома.

В том числе речь шла о передовых системах противовоздушной обороны.

Он также подчеркнул свое постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами, чтобы продолжать возлагать расходы на Россию, привлекать Россию к ответственности за ее военные преступления и злодеяния и оказывать Украине помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную помощь.

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