Александр Мусиенко отметил, что главная цель террора – вызвать панику.

Новый главнокомандующий Объединенной группировки сил, генерал Сергей Суровикин лишь исполнитель массированной ракетной атаки по городам Украины. Вдохновитель обстрела – президент Российской Федерации Владимир Путин.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала Freedom.

По его словам, массированный ракетный удар по городам Украины не имеет никакого значения с военной точки зрения. При этом он указал, что главная цель террора – это вызвать панические настроения, но этого не происходит.

"Россия несет поражения на всех фронтах. Российские войска вынуждены отступать, украинские – войска наступают и освобождают от оккупантов ранее захваченные территории, поэтому они применяют тактику войны с гражданской инфраструктурой", - отметил эксперт.

При этом он отметил, что Суровикин командовал силами российских войск в Сирии. Он устроил массированную ракетно-бомбовую атаку по городу Алеппо, когда российская армия несла большие потери и задачи не были выполнены.

"Суровикин – исполнитель, вдохновитель и подстрекатель всего, что произошло – Владимир Путин", - указал Мусиенко.

Также он считает, что рссияне не смогут поддерживать темп ракетных атак, потому что они уже собирают все, что у них есть.

Ракетная атака по Украине - что известно

Утром 10 октября Россия устроила мощную ракетную атаку по городам Украины. В результате обстрелов погибли 19 человек, еще 105 человек получили ранения.

Россия попала и по объектам критической инфраструктуры. По состоянию на утро 11 октября обесточенными остаются около 300 населенных пунктов в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

11 октября враг продолжил массированную атаку по территории Украины высокоточными ракетами. Около 7:00 из района Каспийского моря начала работать стратегическая авиация оккупантов – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160.

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