Также деньги пойдут на поддержание стабильности украинской электросети.

Европейский инвестиционный банк перечислил Украине дополнительные 550 млн евро на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержание стабильности украинской электросети.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня Европейский инвестиционный банк перечислил нашей стране дополнительные 550 млн евро. Средства помогут, в частности, покрыть расходы на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на восстановление предоставления муниципальных и базовых услуг населению в громадах", - написал он.

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Всего за два месяца в рамках пакета экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украина получила 1,05 млрд евро. Еще 540 млн евро будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов.

"Благодарен Европейскому инвестиционному банку и Европейской комиссии за последовательную поддержку. Ожидаем, что ЕИБ и ЕС будут одними из лидеров в масштабном послевоенном восстановлении, экономическом восстановлении и финансировании развития инфраструктуры нашей страны", - написал он.

Атака РФ на Украину 10 октября:

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

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