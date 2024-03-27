Почему одни должны защищать, а другие - нет? Каждый должен понимать риски, акцентировала боец "Руна".

Военная Виктория с позывным "Руна" объяснила, почему считает, что каждый нормальный мужчина должен защищать Украину и мобилизоваться в армию, даже если имеет новорожденных детей дома, семью и тому подобное.

Сейчас девушка служит в армии командиром отделения зенитно-артиллерийского взвода 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Учитывая события, которые в последнее время бушуют на фронте, Россия способна превратить относительно спокойные участки в передовую. Это произойдет быстро, если украинцы не изменят своего отношения, сказала она в программе "Станция Краматорск".

"Если брать наш район, который до Краматорска, думаю, что да - пойдут. Просто с той интенсивностью, если теперь их не останавливать, то это все наступит очень быстро. У нас это тыл теперь, а это все станет фронтом", - заявила военная.

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Она акцентировала, что у нее во взводе воюют ребята, которые так же как и другие украинцы имеют семью, у некоторых только что родились дети и тому подобное.

"И они все равно их оставляют и идут сюда, потому что понимают: сегодня война здесь, а завтра она уже может быть вот там - позади", - сказала "Руна".

Она считает несправедливой логику: одни должны защищать Украину, а другие, что - нет? "Как тебя еще мотивировать? У тебя здесь семья живет, и ты не хочешь стать на их защиту?" - сказала она.

Она считает, что многие украинцы не идут в армию, утверждая, что там принимают неправильные решения, имея заочное недоверие к командирам.

Обычно общество оправдывает себя тезисами "пусть пойдут сыновья депутатов воевать и прочее", говорит Виктория. Более того, некоторые города вообще не знают, что такое окопы. "Есть города, которые уже в 20 км от линии фронта, но там можно скорее найти суши, чем окопы", - сказала она.

Никто не хочет отдавать кому-то самое дорогое - собственную жизнь, но такими мыслями не выиграть реальную войну, считает "Руна".

Мобилизация в 18 лет - появилась четкая позиция от Минобороны

Сегодня в Министерстве обороны Украины дали четкий ответ на слухи, содержится ли в законопроекте №10449 о мобилизации (этот проект закона находится на рассмотрении в Раде) призыв в армию ребят в возрасте от 18 лет.

Ведомство акцентировало, что украинцам предлагают мобилизацию от 25 до 60 лет. В то же время в законе рассматривается норма, которая введет обязательную военную подготовку на базе учебных заведений с 2025 года.

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