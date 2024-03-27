Сейчас сотрудники военкоматов вынуждены выходить на улицы и осуществлять меры оповещения своими силами, отметили в Ивано-Франковском областном ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине продолжается, и мужчины, которые ищут пути, чтобы избежать призыва, утверждают, что именно работники ТЦК и являются уклонистами.

Об этом "Західному кур’єру" рассказал заместитель начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднар.

По его словам, изменение подходов к мобилизации периодически происходит, потому что это вынужденный процесс. Как пояснил Бондарь, это связано с тем, что органы местного самоуправления, которые, согласно закону, должны осуществлять оповещение военнообязанных, не выполняют эту задачу, а порой и откровенно его саботируют.

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"Процесс мобилизации по состоянию на 2022 год был полностью построен на советских принципах. Завязан на оповещение через предприятия, территориальные громады. После децентрализации изменилось государственное устройство. Должности, которые при СССР назначались "сверху", стали выборными. Отсюда и начались главные трудности в процессе призыва. Те, кто должны были бы способствовать нам в ходе мобилизации, или думают о предстоящих выборах, или боятся расправы односельчан", - рассказал военный.

Сейчас, чтобы пополнить части, которые выполняют боевые задачи на передовой, сотрудники военкоматов вынуждены выходить на улицы и осуществлять мероприятия оповещения своими силами.

"Главный нарратив тех, кто ищет избежания призыва, что работники ТЦК - это сами уклонисты. Гражданские нам в лицо кричат, мол, почему сами не идете на войну? И это при том, что сейчас 70% военнослужащих нашего территориального центра, а если говорить о роте охраны, то и все 90%, это военные, возвращенные из боевых частей. Они проходили военную службу и являются непригодными или вследствие приобретенных там заболеваний, или из-за ранений", - подчеркивает Бондарь.

Он напомнил случай подобных "разборок", который недавно произошел на франковском вокзале. Тогда было обнародовано видео конфликта, в котором участвовал работник местного ТЦК, ранее получивший ранение на фронте.

"По сети гуляет только фрагмент записи, вырванный из контекста. На самом деле военнослужащего спровоцировало гражданское лицо. У бойца очевидная травма, он опирался на костыль. Но люди вокруг не сделали на это никакой поблажки. В лицо ему летели стандартные нарративы: что ты здесь делаешь, иди воюй и так далее", - констатирует Бондарь.

Он также ответил на вопрос о том, целесообразно ли привлекать к процессу мобилизации людей, после тяжелых ранений, которые так или иначе наложили отпечаток на их эмоциональное состояние, и это может влиять на разгорание общественного конфликта.

"Скажу откровенно - у нас нет выбора", - подчеркнул Бондарь. Он пояснил, что, кроме сотрудников ТЦК, которые демобилизованы после тяжелых ранений, остальные - в основном женщины и пожилые специалисты. Женщин уже пробовали привлекать к мероприятиям оповещения, но "от общества" идет либо игнорирование, либо провокационные действия.

По словам Бондаря, за два года войны ТЦК сформировали шесть батальонов и бригаду - в каждом из этих боевых подразделений ядром становились военнослужащие центров комплектования.

"Мы пережили потерю лучшего кадрового ресурса, особенно офицеров, которую до сих пор чувствуем. Есть нехватка работников не только в количественном, но и в качественном составе. Да, есть момент того, что наряду с физиологической травмой, ограниченно годные к военной службе часто имеют и душевные раны. И когда человека, который прошел нелегкий боевой путь, в тыловом городе гражданские будут "посылать на фронт", конечно в ответ возникает агрессия", - говорит Бондарь.

По его словам, такие моменты со стороны работников ТЦК пресекаются, но одновременно это доказывает, что в военкомате работают не уклонисты. Он также рассказал, что сейчас ТЦК вынуждены 70-80% своего личного состава привлекать к мобилизационным мероприятиям, однако это - крайняя мера, которая не приносит сотрудникам военкоматов никакой радости или материальной выгоды. Такие тотальные мероприятия - лишняя работа, которую не должен бы был делать ТЦК.

"Еще год назад этой задачи в нашем положении не было. Повторюсь, этим должны были бы заниматься органы местного самоуправления и руководители предприятий, учреждений, организаций. Но и власть на местах, и начальники в союзе с подчиненными, ищут пути уклонения от призыва. И сейчас это им удается из-за неполного соответствия законодательства. Это реалии, которые, надеюсь, меняются после принятия закона о мобилизации", - подчеркнул Бондарь.

В центре внимания мобилизация в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, на Волыни мужчина напал с ножом на работников областного ТЦК и СП. Инцидент произошел в Нововолынске во время уточнения обстоятельств неприбытия по боевой повестке военнообязанного.

Группа оповещения Второго отдела Владимир-Волынского РТЦК и СП в составе двух военнослужащих пришли к потенциальному уклонисту, а тот напал на одного из них с ножом.

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