По мнению Елены Рыж, именно со страхом связана активизация дискуссий вокруг мобилизации в Украине.

В украинском обществе гуляет страх, что и привело к активным дискуссиям вокруг мобилизации. Такое мнение высказала военная штурмовой роты 47-й ОМБр "Магура" Елена Рыж (Иваненко).

"Сейчас уже не усталость гуляет в обществе, а страх. Страх, что это затягивается. Страх непонимания. Страх потерять жизнь. Страх быть мобилизованным. Страх, если женщина, что будет мобилизован муж. Этих страхов много и люди не умеют с ними работать. Они отдаются потоку, как горная река, и начинают плыть. Теряют силы остановиться и сказать: "А чего я на самом деле боюсь?" Если боюсь, что пойду служить – слушайте, ну идти на службу – это необязательно быть пехотинцем и штурмовиком. Уже так много военных об этом говорят, что и глухие это могли бы уже услышать", – сказала она в интервью "Суспільному".

По мнению военной, именно со страхом связана активизация дискуссий по мобилизации в Украине.

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"Мне бы хотелось, чтобы среди нас было немножко больше смелых. Я за то, чтобы мы, просыпаясь, смотрели в зеркало не только с точки зрения: заплыли ли у меня глаза ото сна? А чтобы задавали себе вопрос: кто ты, что ты проживаешь, что с тобой происходит? И могли менять себя. Когда слышим, что виноват правый, левый, президент, государство, депутаты, их дети, полиция – это отговорка. Потому что, если вы спросите этих людей: "Что вы чувствуете на самом деле?", уверена, 99,9% боятся сами себе ответить, что это страх", – объяснила Елена Рыж.

Военная рассказала, что есть люди, которые изменили свое военное положение после первого боя. Они перешли на другие должности.

"Осуждаю ли я их? Нет, мы не можем контролировать эмоции. Иногда страх настолько захватывает, что мы не можем с ним справиться. Есть которые говорят: "Я настолько боюсь, что не готов больше туда идти". У меня к такому человеку есть уважение. Я всегда обнимусь с ним. Несмотря на то, что он в тылу, а я в окопах. А есть люди, которые говорят, мол, да они посылают на мясной штурм, я не готов с ними воевать! Ну это же неправда. Есть ли вопросы к командованию? Могут быть. Но вопрос же не в этом. Эти люди боятся даже себе признаться, что происходит это исключительно из-за их страха. Гражданские лица сейчас идут по тому же пути. Они боятся. И боятся себе признаться в этом. Поэтому находят, кого обвинить", – резюмировала она.

Мобилизация в Украине: другие новости

Военный обозреватель и полковник в отставке Сергей Грабский считает, что процесс мобилизации в Украине будет жестким. По его словам, страх – это нормальное состояние человека, но каждый должен быть заинтересованным в военной подготовке.

В то же время депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос" Инна Совсун высказалась в поддержку мобилизации женщин. Она подчеркнула, что в украинской Конституции не прописано, что защищать государство должны только мужчины.

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