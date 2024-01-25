По словам Грабского, проблема отсутствия мотивации не лежит на поверхности.

Процесс мобилизации в Украине будет жестким и неудобным. Об этом в комментарии Hromadske заявил военный обозреватель и полковник в отставке Сергей Грабский.

"Сейчас всем надо осознать, что мобилизация не будет "ласковой" и удобной. Как говорится, "розовых пони" не будет. Будет очень неудобная, строгая и жесткая мобилизация. Другой быть не может", – указал военный.

По его словам, проблема отсутствия мотивации не лежит на поверхности. Это последствия многолетнего нарратива украинских политиков о том, что нужно иметь контрактную армию. В сознании многих украинцев укоренились позиции "это не мое дело" и "найдутся идиоты, которые будут служить".

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Также он указал, что проблема с мобилизацией – ответственность всего общества. Страх – это нормальное состояние человека, но каждый должен быть заинтересован в военном обучении.

"Как бы сейчас наши политики не играли с теми законопроектами, вследствие нашей инфантильной, безответственной (причем нашей, тотально нашей) политики мы будем платить страшную цену за то, что делали последние 30 лет. По-другому никак не будет, у нас других людей нет", – добавил Грабский.

Он подчеркнул, что законодатели банально "очкуют перед этой мобилизацией". Потому что понимают, что другого выбора не будет. Но, по словам эксперта, надо было думать раньше. Нужно было готовиться еще с 2014 года и понимать, что война надолго. РФ начала таять, но этот процесс может быть очень длительным.

Усиление мобилизации в Украине

В Верховной Раде Украины ожидают, что новый законопроект о мобилизации будет сбалансирован и более сфокусирован на мотивационной части для тех, кто должен быть мобилизован.

В то же время уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, какие правки могут внести в законопроекте о мобилизации. По его словам, полномочия ТЦК нельзя расширять.

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