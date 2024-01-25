Омбудсмен против того, чтобы в ряды украинских воинов брали мужчин с инвалидностью третьей степени.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, какие правки могут внести в законопроект о мобилизации.

Омбудсмен в эфире телемарафона сказал, что выступил против предоставления дополнительных полномочий ТЦК. "Я категорически против предоставления дополнительных полномочий территориальным центрам комплектования. Это военные подразделения, они не имеют права ограничивать права граждан Украины. Это прямое нарушение Конституции", - заявил он.

Лубинец добавил, что в Украине есть другие органы, которые имеют соответствующие инструменты для людей, которые уклоняются от прохождения военной службы. Кроме того, омбудсмен выступил против мобилизации мужчин, имеющих инвалидность третьей степени. По его информации, этот пункт могут убрать из нового законопроекта.

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Мобилизация 2024 - Украина в ожидании изменений в мобилизационном процессе

В конце 2023 года Кабинет министров подал в Раду законопроект о мобилизации, который предусматривал усиление мобилизационных мероприятий. В правительственном законопроекте нашли много недоработок, и в конце концов Кабмин отозвал документ из Рады.

Сейчас в ВР ожидают, что новый законопроект о мобилизации будет сбалансирован и более сфокусирован на мотивационной части для тех, кто должен быть мобилизован.

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