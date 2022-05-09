По словам Селезнева, ВСУ пока не могут проводить подобные операции - враг может уничтожить наших бойцов на пути к Мариуполю.

Провести военно-техническую деблокаду комбината "Азовсталь" в Мариуполе, где держат оборону украинские защитники, сегодня невозможно.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев, пишет "Обозреватель".

По его словам, современное состояние ВСУ пока не позволяет проводить подобные рейдовые операции. "У нас не закрыто на достаточно надежном уровне небо над этим регионом – юг Запорожской и Донецкой областей", - отметил он.

"Поэтому даже бронированные подразделения не смогут пробиться сквозь хорошо укрепленные опорные пункты врага на маршруте в сторону заблокированного Мариуполя. Подразделения, которые могут спешить на помощь нашим защитникам на "Азовстали", просто попадут под артиллерийский обстрел российских оккупантов и будут уничтожены вражеской авиацией. Аэродромы российской авиации расположены критично близко – на территории Ростовской области и временно оккупированного Крыма. Без вариантов", - рассказал Селезнев.

По его словам, помочь разрешить данную ситуацию может только политико-дипломатический путь. Однако Путин не идет ни на какие соглашения.

"Судя по гуманитарной акции, которую сейчас организовывает Красный Крест совместно с ООН, понятно, что посредническую роль там играет и Турция. Ее персонал в голубых касках проводит эвакуацию гражданских лиц с территории "Азовстали". Более 500 человек было эвакуировано. Сколько еще находится в подземельях, никто не знает. Крайняя цифра, которую я слышал – порядка 700 раненых украинских военнослужащих", - рассказал эксперт.

Накануне невозможность военной деблокады Мариуполя подтвердил президент Владимир Зеленский.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

Как сообщал УНИАН, российские войска окружили Мариуполь в первые дни широкомасштабного вторжения в Украину. 1 мая началась эвакуация гражданских, которые прятались в бомбоубежище на "Азовстали".

3 мая российские оккупанты начали штурмовать завод. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и привлек огромное количество пехоты.

Сейчас россияне продолжают интенсивно обстреливать "Азовсталь", за ночь было более 25 вражеских вылетов, в частности, из бомбардировщиков. Враг работает ствольной артиллерией, танками, минометами, пехота оккупантов пытается штурмовать территорию завода, также работают вражеские снайперы.

8 мая на брифинге с территории завода "Азовсталь" офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что бойцы не получают никакой помощи и остались с врагом один на один. Он также добавил, что бойцы не намерены сдаться в плен и будут вести боевые действия до последнего.