Россияне изменили тактику из-за массового отказа жителей Мариуполя разбирать завалы, и теперь предлагают делать это за российские рубли.

В Мариуполе российские оккупанты через так называемые "центры занятости" набирают местных жителей для разбора завалов и извлечение тел погибших.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он отметил, что оккупанты изменили тактику из-за массового отказа людей разбирать завалы, и теперь предлагают делать это за российские рубли.

"В связи с массовым отказом людей работать на разборке завалов, оккупанты изменили тактику. Теперь за работу на завалах обещают платить деньги в рублях. Даже открыли "центры занятости". Сюрреализм на марше - центр занятости по доставанию трупов из под завалов. Разум отказывается складывать эти картинки вместе, но на сегодня это реалии жизни Мариуполя", - сообщил Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя также отметил, что россияне предлагают за эту работу от 10 до 32 тысячи рублей.

Как сообщал УНИАН, ранее Петр Андрющенко заявил, что участники разбора завалов находили под домами около 100 трупов. По его словам, реальные цифры человеческих потерь по Мариуполю могут не совпадать с официальными, что есть сейчас.

13 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что по предварительным данным администрации Донецкой области, в городе Мариуполе на тот момент уже погибло от 20 до 22 тысяч граждан.

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