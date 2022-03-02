Количество раненого мирного населения с каждым днем растет.

В больницах Мариуполя сейчас находятся более сотни местных жителей, пострадавших во время российских авиаударов на город.

Об этом заявил мер города Вадим Бойченко во время видеообращения к жителям, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

"В городе появился свет, восстановилась мобильная связь, насколько это возможно. Ночью мы пекли хлеб и сделали его в три раза больше. 26 тонн хлеба появилось в наших магазинах", - сообщил Бойченко.

Также, по его словам, в городе снова работают коммунальные службы.

"Но сегодня днем мы получили еще один циничный удар. Удар из боевых орудий, градов и удар ракетами, которые прилетели к нам в жилые массивы. Опять обстрелян Левый берег и, к сожалению, был тяжелый обстрел Кировского жилмассива. К сожалению, мы опять получаем плохие вести, количество раненого мирного населения с каждым днем растет. Сегодня в наших больницах 128 человек. Наши врачи уже даже не уходят домой. Они борются за жизни мариупольцев. Врачи тоже наши герои", - подчеркнул Бойченко.

Напомним, сегодня в результате обстрела российскими оккупантами центра Мариуполя в Донецкой области, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены.

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