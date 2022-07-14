Скорее всего, предатель оказался в медучреждение из-за плановых мероприятий в связи с онкологией.

Назначенный российскими захватчиками во временно оккупированном Херсоне "глава областной администрации" Владимир Сальдо попал в больницу.

Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook.

Он предположил, что, скорее всего, Сальдо попал в медучреждение из-за плановых мероприятий в связи с онкологией.

"Но как прозаично – до этого он постоянно лечился в Израиле, потому что уровень медицины там другой. А теперь находится в Херсоне, откуда вынужденно выезжают лучшие специалисты, потому что не хотят работать с оккупантами, и критически не хватает лекарств", – написал Хлань.

"Понимаю, что для Сальдо их найдут, но, может, и здесь – решит карма, не дожидаясь ВСУ", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Херсоне взорвали машину с коллаборантом Владимиром Сальдо, однако данная информация не подтвердилась.

Херсонские партизаны не раз передавали пламенные "приветы" местным предателям, грозя скоро расплатой.

Советник главы Офиса президента Арестович уверен, что оккупанты уже мысленно "сдают" Херсон и отрабатывают пути отступления.

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