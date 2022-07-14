Советник главы ОПУ уверен, что оккупанты "сдают" город.

Российские оккупанты отрабатывают пути отступления из захваченного Херсона, они мысленно его "сдают".

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с российским юристом Марком Фейгиным.

Он предположил, что россияне собираются отступать через Антоновский мост в Херсонской области.

"Эта публика отрабатывает практически инженерные работы, связанные с отступлением. Этот мост им очень нужен, чтобы отступить. У них нет вариантов. Признаки готовности к отступлению накапливаются. Я уверен на 101%, что Херсон они мысленно сдают", – заявил Арестович.

Советник главы ОПУ уверен, что в Кремле поняли, что проиграли, и начиная с середины августа по ноябрь "жесты доброй воли" у россиян будут увеличиваться: "Учитывая, что мы слышим в перехватах, они уже все поняли: война проиграна".

Арестович также добавил, что в руководстве РФ есть те, кто еще надеется удержать под контролем Донецкую и Луганскую области, но у них ничего не получится.

Напомним, 13 июля украинские защитники ударили по пунктам управления россиян и посадочной площадке в Новой Каховке в Херсонской области.

До этого сообщалось, что на складах боеприпасов оккупантов в Новой Каховке прогремела серия взрывов.

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