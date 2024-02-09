По мнению Москвы, на Западе будут очень внимательно изучать и анализировать заявления диктатора.

В Кремле прокомментировали интервью, которое президент РФ Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону, имеющему имидж манипулятора.

Комментарии Дмитрия Пескова, который является пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина, опубликовали росСМИ.

Как заявил Песков, Карлсон заранее не согласовывал свои вопросы для интервью с Путиным.

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"Мы никогда никакие вопросы не собираем", — утверждает пресс-секретарь диктатора.

Он утверждает, что на Западе теперь будут очень внимательно изучать и анализировать это интервью Путина. В то же время, после данной публикации Карлсона, каких-либо попыток выйти на контакт по дипломатическим каналом с президентом РФ не было.

"Для Путина главное - реакция россиян, но важно, чтобы и на Западе как можно больше людей ознакомились с интервью", — цитируют СМИ Пескова.

По его словам, в течение последних нескольких дней Кремль получил десятки запросов об интервью с Путиным от крупных СМИ из разных стран мира, и все эти заявки "будут иметь в виду на будущее".

"Никакой истерики и паники в американских СМИ после интервью Путина Карлсону нет, но есть профессиональная ревность...", — утверждает представитель Путина.

Скандальное интервью с Путиным - что известно

Напомним, в начале февраля бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Позднее журналиста за это жестко раскритиковали в США. Тем не менее критика не помешала Карлсону пообщаться с президентом РФ. Он стал первым западным журналистом, который поговорил с Путиным после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен предполагает, что интервью мог санкционировать экс-лидер американцев и кандидат на пост президента Штатов - республиканец Дональд Трамп. По словам эксперта, Карлсон - профессиональный манипулятор, который "правильно задавая" Путину вопросы, может выставить действующего президента США Джо Байден, как не способного договориться с Россией, у которой есть "свои геополитические интересы и претензии". В частности, на часть территории Украины.

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