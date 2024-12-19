Джон Хили заявил о продолжении поддержки Украины в 2025 году и о небходимости давить на Путина.

В Украину в среду, 18 декабря, прибыл министр обороны Великобритании Джон Хили для обсуждения поддержки Украины и планов на 2025 год с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым. Он считает признаком "слабости" планы оккупантов о захвате четырех областей Украины (Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской) в 2025 году. Ведь в прошлом, по его словам, Россия уже заявляла о "захвате" этих регионов.

"Они [россияне] верили, что их вторжение будет продолжаться неделю. И вот вы: страна, которая все еще воюет более тысячи дней, а Путин сделал стратегический шаг назад в Сирии. Это сигнал для любой страны, которая смотрит на Россию как на своего рода гаранта, на стратегического союзника и союзника по вопросам безопасности, — когда ставки выше всего, Путин просто выходит из игры", — отметил глава Минобороны Великобритании в комментарии NV.

Он также заявил, что Британия продолжает наращивать поставки морских дронов, средств противовоздушной обороны и артиллерии Украине. В 2025 году, к примеру, Лондон хочет усилить поддержку — с помощью сотрудничества в сфере оборонной промышленности, координации международных союзников, а также путем обучения, заявил он в

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По словам Хили, союзники Украины должны не только укрепить ВСУ, но и усилить давление на кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы он оказался в "более слабой позиции". И именно Украина должна принимать решение, когда ей можно приостановить боевые действия и начать переговоры с Россией, отметил он.

"И мы также готовы усилить санкции и давление, которое мы готовы оказывать на Путина и людей, отвечающих за обход санкций, на флоты кораблей, которые помогают избежать международного осуждения и эмбарго на нефть и газ", — подчеркнул министр обороны Великобритании.

Другие заявления Хили

Ранее УНИАН сообщал, что потери российских оккупантов в октябре были рекордными. В среднем в день они теряли 1354 человек (убитыми и ранеными).

Кроме того, оккупантам хватает всего два месяца для того, чтобы полностью адаптироваться к новым технологиям Украины.

"В течение двух месяцев после того, как украинцы создадут производство, передадут новые беспилотники в руки своих передовых сил, россияне находят способ противостоять им", - отметил он.

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