На протяжении прошлого месяца страна-агрессор в среднем в сутки теряла более 1 350 захватчиков, поделился глава Минобороны Британии.

Общие потери России в Украине на протяжении октября стали рекордными - страна-агрессор потеряла почти 42 тысячи человек.

Противник в среднем в день убитыми и ранеными на украинской земле терял 1354 оккупантов, рассказал глава Минобороны Великобритании Джон Хили изданию The Telegraph, ссылаясь на сведения британской военной разведки.

По его словам, последние данные британской военной разведки показывают, что среднесуточные потери россиян (убитыми и ранеными) в Украине достигли нового максимума в октябре, составив в среднем 1 354 человека в день.

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Хили сказал, что для РФ прошлый месяц стал "самым дорогостоящим за всю войну":

"…в общей сложности потери составили 41 980 человек".

По сведениям британской военной разведки, предыдущий максимум составлял 39 110 человек и был зафиксирован в мае текущего года. В разведке полагают, что с начала полномасштабного вторжения общие потери РФ в Украине составляют свыше 696 000 захватчиков.

В центре внимания война в Украине - новости

Россияне пытаются наступать на ряде направлений в нашей стране, в частности, в Донецкой области. Противники несут огромные потери в живой силе и технике. Общие потери РФ на 9 ноября 2024 года с начала полномасштабного вторжения (стартовало рано утром 24 февраля 2022-го), по сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, составляют приблизительно 707 540 оккупантов.

В октябре президент Владимир Зеленский представил украинцам план победы в войне. В частности, в документе говорится, что нашей стране нужно предоставить приглашение в НАТО. Позже украинский лидер подчеркивал, что идеи о прекращении огня без предоставления нашей стране гарантий безопасности могут привести к дальнейшей оккупации россиянами.

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