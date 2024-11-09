В течение двух месяцев после того, как украинцы создадут производство и передадут новые беспилотники ВСУ, россияне находят способ противостоять им.

Жизненный цикл военных технологий, в частности, беспилотников, в Украине составляет два месяца, затем россияне адаптируются к угрозам. Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, пишет The Telegraph.

"По сути, жизненный цикл технологий на передовой составляет около двух месяцев. В течение двух месяцев после того, как украинцы создадут производство, передадут новые беспилотники в руки своих передовых сил, россияне находят способ противостоять им. Поэтому темпы инноваций, производства, а также общая приверженность общества абсолютно необходимы", - отметил он.

Гили также считает, что независимо от того, кто победил бы на выборах в США - Камала Гаррис или Дональд Трамп - Америка смещает свой стратегический приоритет и фокус и будет делать это дальше в сторону Индо-Тихоокеанского региона. По его словам, "это реальность, которую должны признать все страны НАТО".

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Он также заявил, что Украине должна быть предоставлена ​​"свобода решать, как сбалансировать борьбу и переговоры".

Министр обороны Британии также опроверг утверждение о том, что нынешний импульс России на поле боя означает, что ее невозможно остановить и считает, что Украина и Запад могут выиграть войну на истощение.

"Запад может и должен", — отмечает он.

Новые технологии в войне в Украине

Ранее Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны новый отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA.

Также на днях Министерство обороны Украины получило первый патент на технологию детекции вражеских FPV-дронов под названием "Ветряк М". В министерстве пояснили, что это инновационное устройство, позволяющее обнаруживать вражеские FPV-дроны, обеспечивая дополнительное преимущество на поле боя.

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