Британский министр обороны решил развеять опасения, которые существуют в отношении Трампа.

Дональд Трамп не покинет Украину и не отвернется от НАТО. Такое убеждение высказал министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью Sky News.

Британский министр убежден, что избранный президент США будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", несмотря на собственные обещания Трампа быстро закончить войну.

"[Трамп] признает, что страны получают безопасность через силу, так же, как это делают альянсы, такие как НАТО, и я ожидаю, что США останутся рядом с такими союзниками, как Великобритания, стоя с Украиной столько, сколько нужно, чтобы победить вторжение Путина", - заявил Хили.

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Хили также не верит, что при новом президенте США отвернутся от НАТО.

"Они признают важность альянса, они признают важность избежания дальнейшего конфликта в Европе. Но я говорю, и я утверждал в течение некоторого времени, что европейские страны в НАТО должны делать больше тяжелой работы", - заявил министр обороны Британии.

Он добавил, что Трамп "справедливо подталкивал европейские страны делать больше к лучшему финансированию НАТО".

Трамп - президент США: перспективы для Украины

Как писал УНИАН, Трамп в первый день на посту хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров. Его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что теперь Трамп сможет дать старт переговорам по миру в Украине.

Также мы рассказывали, что Польша хочет создать альянс с Британией, чтобы защитить Украину от Трампа. В ближайшие дни руководство Польши обсудит эту идею с премьером Великобритании.

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