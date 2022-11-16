Наибольшие потери РФ за прошедшие сутки понесла на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину общие боевые потери армии РФ по состоянию на 16 ноября составили около 82 тысячи 710 человек личного состава.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за сутки украинские бойцы ликвидировали около 630 оккупантов.

Кроме того, начиная с 24 февраля, Россия потеряла:

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танков ‒ 2871,

боевых бронированных машин ‒ 5797,

артиллерийских систем – 1860,

РСЗО – 393,

средства ПВО ‒ 209,

самолетов – 278,

вертолетов – 261,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1525,

крылатых ракет – 3474,

кораблей / катеров ‒ 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4360,

специальной техники – 160.

Отмечается, что наибольшие потери РФ за прошедшие сутки понесла на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Война в Украине: последние новости

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинские воины отбили атаки российских оккупантов в районах 9 населенных пунктов Донецкой области.

Авиация Сил обороны Украина 15 ноября нанесла по российским войскам 14 ударов. Под удар попали 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов РФ.

Аналитики Института изучения войны (ISW) констатировали, что россияне будут вынуждены замедлить темпы кампании обстрелов критически важной украинской инфраструктуры.