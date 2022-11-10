Он может совершить залп восемью ракетами.

Россия снова вывела в акватории Черного моря носитель "Калибров". Этот корабль может совершить одновременный залп восемью крылатыми ракетами.

Такой информацией поделился пресс-центр Военно-морских сил ВСУ на официальной странице на Facebook. В сообщении указали, сколько кораблей агрессора находятся в акваториях трех морей. Наибольшее их количество в Черном — 14, однако среди них только один носитель "Калибров" с общим залпом из восьми крылатых ракет.

"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля. В Средиземном море — 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп — 76 ракет", — продолжили в ВМС.

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За прошедшие сутки в интересах РФ через Керченский пролив прошли 62 судна. Из них 24 направились в Азовское море, а 32 — в Черное. Россия также продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Носители "Калибров" в Черном море: последняя информация

Как сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, группировка из четырех кораблей РФ держится недалеко от южного крымского побережья вблизи пунктов базирования. Причина этому — боязнь ударов ВСУ и шторм.

После взрывов в Крыму, в которых рашисты обвинили Украину и Британию, Россия не выводила носители "Калибров" в акватории Черного моря в течение двух недель. Это подтверждают официальные заявления ВСУ в ноябре.

Аналитик Бенджамин Питте по спутниковым снимкам определил, какой корабль мог получить повреждения в результате взрывов в Севастополе. Это флагман Черноморского флота под названием "Адмирал Макаров".

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