В штормовом море вражеские корабли держатся недалеко от южного крымского побережья.

В Черном море враг усилил свою группировку ракетоносителем с восемью "Калибрами".

"В Черном море враг усилил группировку из 3 кораблей дополнительно ракетоносителем, снаряженным восемью "Калибрами". Но в штормовом море все 4 единицы держатся недалеко от южного крымского побережья: подальше от украинского оружия, поближе к пунктам базирования", - сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 10:00.

Он добавил, что минная опасность усилена штормовой погодой, но это больше касается выноса мин до уреза воды.

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Российские военные корабли в Черном море: что известно

В итогах за 6 ноября ОК "Юг" сообщало, что корабельный состав страны-агрессора в Черном море изменений не претерпел и состоит из 3 кораблей, среди которых ни одного ракетоносителя.

29 октября во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Позже стало известно о повреждении фрегата "Адмирал Макаров" и морского тральщика "Иван Голубец". Москва обвинила Великобританию в пристности к организации взрывов в Севастопольской бухте.

После атаки на российские корабли Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе количество вражеских судов в Черном море существенно сократилось.