Однако ВСУ готовы к любому развитию событий.

Украинские военные фиксируют определенное накопление вражеских войск в районе Кривого Рога, однако готовы к любому развитию событий.

Об этом начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил во время информационного телемарафона.

"Мы видим определенное накопление, военные все отслеживают, мы отслеживаем. У нас построена много глубокая эшелонированная оборона, очень много линий этой обороны, наши войска очень мотивированные, очень высокий боевой дух, и мы готовы к любому развитию событий", - сказал он.

Также Вилкул добавил, что город продолжает принимать вынужденных переселенцев.

"В Кривом Роге постоянно – более 70 тысяч вынужденных переселенцев, нами подготовлено 89 пунктов компактного проживания. Мы оказываем медицинскую, психологическую помощь, за счет городского бюджета обеспечиваем трехразовым питанием. Для тех, кто хочет эвакуироваться дальше, есть эвакуационные поезда", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Путин готовится к новому наступлению. Очень неспокойно на границе Украины вблизи Харьковской области, там российская армия наращивает присутствие военной техники.

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