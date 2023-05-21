Сейчас украинские защитники оттесняют врага с флангов и он концентрируется на развалинах Бахмута, где негде спрятаться, обустроить позиции.

Когда артиллерия Вооруженных сил Украины займет позиции, с которых сможет работать по Бахмуту, то уход Сил обороны из города-крепости не будет трагедией.

Как сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона, риск продолжать нашим защитникам удерживаться в Бахмуте оправдал себя.

"Враг в итоге сломал зубы о нашу оборону. И более того, они уже не в силах были удерживать фланги. Сам Бахмут - он не является ключевым в этой операции. Ключевое является удерживание флангов. Это высоты, с которых Бахмут виден как на ладони. Как только появится наша артиллерия, это уже будет оборонительная операция российских войск. Это уже не оборонительная операция Украины, это будет контрнаступательная операция украинских войск", - отметил он.

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По словам Мусиенко, сейчас ВСУ оттесняют врага с флангов и он отступает и концентрируется на руинах Бахмута, который теперь оборонять очень трудно, потому что негде спрятаться, обустроить позиции.

По его словам, по сторонам от Бахмута украинские войска также выравнивают линию фронта, выжимают врага, и таким образом на эти территории сможет зайти артиллерия ВСУ, которая сможет обстреливать Бахмут.

"Когда артиллерия будет расположена, то присутствие наших военных на окраинах города не потребуется и уже не будет трагедией их уход. Потому что мы не будем подвергать на артиллерийский огонь наши же силы и с точки зрения обороны мы должны закрепиться там, где есть для этого линии", - пояснил эксперт.

Он также сказал, что "ключевым индикатором" сейчас будет то, насколько быстро из Бахмута сбегут "вагнеровцы" и как быстро туда зайдут российские регулярные войска.

"Пригожин задекларировал, что выйдут до 25 мая. Думаю, так и будет... если российские войска регулярные не будут спешить, значит они тоже понимают, что Бахмут для них не победа, а ловушка. Как только они туда зайдут, эта мышеловка захлопнется", - сказал Мусиенко.

Он отметил, что выход из Бахмута ЧВК "Вагнер" выгодно, потому что их боевики воюют неплохо, хотя и имеют там большие потери, а регулярные войска РФ воюют хуже.

Что происходит в Бахмуте

20 мая 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Бахмут Донецкой области был полностью захвачен оккупантами.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что сейчас ВСУ контролируют "незначительную часть Бахмута" Донецкой области.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал, в каком случае возможен уход наших защитников из Бахмута, заверив, что сейчас командование Силами обороны имеет готовые "рецепты" противодействия на все замыслы врага на этом направлении.